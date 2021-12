WindTre ha sempre riservato delle offerte speciali ai clienti più giovani e continua a farlo proponendo la sua WindTre Young + 5G Easy Pay. Tutti gli under 30 possono richiederne l’attivazione per ottenere mensilmente una quantità illimitata di Giga di traffico dati!

Passa a WindTre: come ottenere Giga illimitati per tutte le app!

L’offerta riservata ai nuovi clienti aventi età inferiore ai 30 anni può essere richiesta online e nei punti vendita del gestore. Il suo costo di rinnovo è di soli 14,99 euro al mese ma trattandosi di una tariffa Easy Pay non sarà possibile saldare la spesa tramite credito residuo. I nuovi clienti dovranno affrontare il costo attraverso una delle seguenti modalità di pagamento: carta di credito, conto corrente o carta conto.

La WindTre Young + 5G permetterà così di ricevere mensilmente: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri, 150 GB di traffico dati per la navigazione e Giga illimitati per tutte le app Social, mappe, video e musica.

WindTre Young + 5G Easy Pay è disponibile anche in un’ulteriore versione con 80 GB di traffico dati per la navigazione, Giga illimitati per tutte le app, minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo in questo caso ammonta a soli 11,99 euro al mese. La WindTre Young 5G, così come la versione Plus, è disponibile soltanto in modalità Easy Pay. Dunque, le condizioni di pagamento anticipate sopra dovranno essere seguite anche in caso di attivazione della tariffa in questione.

In ogni caso, il costo di rinnovo includerà anche i servizi aggiuntivi. WindTre disattiverà poi i servizi a sovrapprezzo così da impedire l’addebito di spese extra.