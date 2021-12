WindTre non molla la presa durante la stagione natalizia. Anche in questi giorni di avvicinamento al Natale, il provider arancione vuole estendere la sua platea di abbonati grazie a tariffe vantaggiose per la telefonia mobile. Una proposta da non perdere per gli utenti di WindTre è la Go Unlimited Star+.

WindTre, l’occasione con Giga senza limiti a Natale

La WindTre Go Unlimited Star+ rappresenta una delle migliori iniziativa per i clienti che andranno ad attivare una nuova SIM. Questa promozione, rispetto alla diretta concorrenza di Iliad, assicura costi inferiori per il pagamento mensile al netto di un pacchetto di consumi anche superiore.

Tutti i clienti che decidono di attivare la WindTre Go Unlimited Star+ potranno beneficiare di un pacchetto che prevede in primo luogo Giga senza limiti per la connessione di rete anche con le velocità del 4G. In più i clienti riceveranno consumi senza limiti per le telefonate verso tutti e gli SMS. Il prezzo previsto per questa ricaricabile è di soli 7,99 euro ogni mese.

Gli abbonati che andranno a sottoscrivere questa promozione di WindTre avranno anche costo bloccato almeno durante i primi sei mesi di abbonamento. Il provider si impegnerà quindi a non modificare i costi e le soglie di consumo durante il primo semestre dalla sottoscrizione della SIM.

Le condizioni per attivare questa proposta di WindTre sono molto semplici. I clienti dovranno aggiungere in sede di attivazione una quota extra dal valore di 10 euro. Al tempo stesso sarà determinante la portabilità del numero attuale da linee TIM, Vodafone ed Iliad.