A partire dallo scorso 13 dicembre 2021 l’operatore Vodafone Italia ha lanciato una nuova offerta natalizia che riguarda l’offerta Internet Unlimited. Quest’ultima è infatti proposta ad un prezzo speciale fino al prossimo 26 dicembre 2021.

Internet Unlimited è attualmente proposta a soli 24.90 euro al mese con tutto il bundle completo, il prezzo precedente era di 27.90 euro al mese, un risparmio di 3 euro. Ricordiamoci insieme cosa offre.

Vodafone propone la Internet Unlimited a 24.90 euro al mese

Nella versione online, Internet Unlimited comprende connessione illimitata in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH (dove c’è copertura) fino a 2,5 Gbps, chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e Vodafone Station inclusa. Con le tecnologie FTTC e FTTH inoltre, è incluso anche il software Wi-Fi Optimizer che migliora le performance della connessione wireless.

Questa offerta di rete fissa non prevede alcun costo di attivazione rateizzato, ma in caso di recesso prima di 24 mesi bisogna comunque restituire la Vodafone Station. Nel caso in cui non doveste restituire entro 30 giorni il modem, dalla data di disattivazione, è previsto un contributo di 70 euro per coloro che effettuano il recesso entro i primi 12 mesi, oppure 50 euro per i clienti che richiedono il recesso tra i 13 e i 24 mesi.

In ogni caso, in caso di passaggio ad altro operatore o cessazione della linea fissa, è necessario sostenere un costo di disattivazione pari a 28 euro. Oltre ai bundle sopra indicati, l’offerta di rete fissa Internet Unlimited include anche una SIM dati per navigare su dispositivi mobili. Di base, questa SIM prevede 1 Giga di traffico dati ogni mese, ma in fase di attivazione è possibile scegliere l’opzione con 150 Giga mensili al costo di 4 euro in più al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per tutti i dettagli.