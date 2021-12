Trony prova in tutti i modi a spingere gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, la corrente campagna promozionale prevede un buonissimo quantitativo di sconti, da applicare indistintamente alle categorie merceologiche preferite.

Il meccanismo che regola il volantino è molto simile a quanto visto con il precedente “prendi 3 paghi 2”, risulta essere attivo praticamente ovunque in Italia, e prevede ad ogni modo tantissime riduzioni di prezzo. Gli acquisti, ad ogni modo, non possono essere completati sul sito ufficiale; indipendentemente da ciò, i prodotti sono distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nei medesimi punti vendita.

Trony: il volantino con tutte le offerte più speciali

Le occasioni disponibili effettivamente da Trony fanno spendere pochissimo gli utenti, a patto che seguano un iter ben specifico e ben definito. Il primo passo consiste nell’acquisto di uno dei seguenti modelli: televisore da almeno 499 euro, in alternativa uno a scelta tra grande elettrodomestico da 299 euro o piccolo elettrodomestico da 59 euro.

Dopo aver aggiunto uno dei suddetti al proprio carrello, la strada appare essere completamente in discesa, infatti basterà aggiungere un secondo dispositivo, ed il gioco è pressoché fatto per ricevere in cassa una riduzione del 50% sul prezzo di listino del meno caro della coppia. Per i dettagli della campagna promozionale, e per scoprire da vicino quali sono i possibili accoppiamenti per risparmiare al massimo delle vostre possibilità, potete rifarvi direttamente al sito ufficiale dell’azienda.