Il più grande successo di Netflix “Squid Game” fa parte del roster di film e programmi televisivi che riceveranno un riconoscimento speciale dall’American Film Institute (AFI) nel gennaio del 2022.

L’AFI ha recentemente svelato i vincitori degli AFI Awards 2021 sul suo sito web. I premiati includono 10 film eccezionali e 10 programmi televisivi eccezionali che sono stati ritenuti “culturalmente e artisticamente rappresentativi dei risultati più significativi di quest’anno nell’arte dell’immagine in movimento“.

La serie coreana di nove episodi creata da Hwang Dong-hyuk ha preso d’assalto il mondo ed è l’unico programma televisivo straniero tra i premiati AFI di quest’anno.

Ulteriori premiati sono stati selezionati per ricevere premi speciali presentati per “opere di eccellenza” e questi non rientrano nelle categorie dell’AFI nel cinema e nella televisione americani.

“Squid Game” si unisce a “Belfast”, una commedia drammatica per adulti con l’attrice irlandese Caitríona Balfe e la veterana Judi Dench, e “Summer Of Soul”, un documentario basato sull’Harlem Cultural Festival del 1969, nella categoria Premi speciali dell’AFI.

I vincitori dell’AFI 2021 saranno premiati con una cerimonia il 2 gennaio 2022.

Premi da tutto il mondo

“Squid Game” ha recentemente vinto il premio per Breakthrough Series – Long Format, alla 31a edizione dei Gotham Awards che si è tenuta a New York City il 30 novembre.

Il dramma distopico ha superato altri contendenti al titolo, tra cui “The Good Lord Bird”, “It’s a Sin”, “Small Axe”, “The Underground Railroad” e “The White Lotus”.

Mercoledì, “Squid Game” è stato anche annunciato come il vincitore del The Bingeworthy Show del 2021 ai People’s Choice Awards.

L’acclamata serie ha anche vinto sei trofei agli Asia Artist Awards 2021: Grand Prize for Television Award, Hot Trend Award, Actor of the Year (Lee Jung-Jae), Fabulous Award (Lee Jung-Jae), Best Actor Awards per Heo Sung-tae e Kim Joo-ryoung.

Ai Gotham Awards, il CEO di Siren Pictures Kim Ji-Yeon ha ringraziato i fan dello spettacolo in tutto il mondo.

“Da quando lo spettacolo è stato rilasciato il 17 settembre, sono accaduti così tanti miracoli e, tra questi, la cosa più miracolosa è che è stato realizzato in Corea. È stato un enorme sostegno da tutto il mondo per un piccolo spettacolo. Non penso di poterti ringraziare più di questo, ma voglio inviare i migliori ringraziamenti possibili ai fan del “Squid Game” in tutto il mondo”, ha detto Kim Ji-Yeon.