Qualche mese fa il produttore cinese Xiaomi aveva annunciato per il mercato cinese un nuovo dispositivo wearable sotto il marchio Redmi. Si tratta del nuovo Redmi Watch 2 Lite e ora è arrivato in veste ufficiale anche in Italia ad un prezzo molto competitivo. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Xiaomi porta ufficialmente in Italia il nuovo smartwatch Redmi Watch 2 Lite

Il produttore cinese Xiaomi continua a sfornare ottimi prodotti e l’ultimo arrivato in Italia è il nuovo Redmi Watch 2 Lite. In particolare, questo nuovo smartwatch è già acquistabile presso il noto colosso dell’e-commerce Amazon ad un prezzo come già detto molto interessante e competitivo di 69,99 euro.

Dal punto di vista estetico e del design, il nuovo smartwatch a marchio Redmi ricorda vagamente lo scorso Xiaomi Mi Watch Lite. Tuttavia, le dimensioni del nuovo device risultano leggermente maggiori. Il display (un TFT LCD), ad esempio, ha una diagonale di 1,55 pollici e ha una risoluzione pari a 320 x 360 pixel.

Come ogni wearable che si rispetti, troviamo il supporto e il monitoraggio di numerose attività fitness, 110 per la precisione. Sono poi presenti svariati sensori, come quello per la misurazione del battito cardiaco e quello per la misurazione dell’ossigenazione del sangue. Non manca nemmeno il GPS (con Glonass, Galileo e Beidu) e il Bluetooth 5.0. È presente infine una batteria da 262 mAh che dovrebbe garantire una autonomia di circa 10 giorni con un utilizzo classico.

Redmi Watch 2 Lite, infine, permette di visualizzare le notifiche in arrivo sul proprio smartphone, anche se purtroppo non è possibile rispondervi.