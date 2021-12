Sony consentirà finalmente ai consumatori di cambiare il colore della propria PlayStation 5 con le nuove cover annunciate già da qualche settimana. Un punto a favore dell’azienda che segna ancor di più il distacco con la concorrenza.

Le nuove custodie sono disponibili in una gamma di diverse colorazioni per soddisfare per quanto possibile i gusti di tutti: nero, viola, rosso, blu e rosa. L’azienda al momento non ha annunciato nulla a riguardo, ma in futuro potrebbero esserci anche nuove colorazioni. Finalmente le parti bianche della PlayStation 5 possono essere semplicemente rimosse e sostituite dalle nuove cover. Questo consentirà di personalizzare la propria console per la prima volta in assoluto, come faremmo con uno smartphone.

Sony: cover per PlayStation 5 diventano finalmente realtà, arriveranno nel 2022

La PS5 continuerà a essere venduta nella versione bianca già esistente, spiega Sony. Pertanto, i clienti oltre ad acquistare la console per poterne effettivamente personalizzare il colore, dovranno necessariamente acquistare anche le cover poiché non saranno già incluse. Ciascuna delle cover ha anche i rispettivi controller wireless abbinati. I colori scelti sono ispirati alle “galassie”. I nomi completi sono giustamente in linea con questo concetto: Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple.

Le cover nere e rosse saranno disponibili già da gennaio 2022. I restanti tre colori arriveranno nella prima metà del 2022. Non si sa con esattezza quanto costeranno. Le voci secondo cui Sony ha lavorato sulle cover per cambiare il colore della PS5 sono online da molto tempo. Nelle ultime settimane, queste voci sono diventate sempre di più poiché Sony ha ottenuto un brevetto successivamente trapelato online.