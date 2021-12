I tanto amati Reels dell’applicazione Instagram, ormai introdotti da parecchi mesi, stanno per ricevere una novità sicuramente molto utile, anche se ripresa da TikTok.

Stiamo parlando della possibilità di aggiungere un commento al video, riposizionabile a piacimento sulla schermata. Scopriamo insieme come si fa.

Instagram Reels sta introducendo una novità

Per accedervi, basterà cliccare sulla voce Rispondi accanto ad un commento: facendo questo, il commento sarà posto sullo schermo e sarà dunque possibile iniziare la registrazione del proprio contenuto. È possibile anche cambiare il colore di sfondo del riquadro che contiene il commento. Il riquadro in questione, come accennato in precedenza, può essere posizionato sullo schermo.

Questa funzione è davvero simile a quella presente su TikTok, che permette di fare essenzialmente la stessa cosa: diversi utenti su Twitter hanno commentato il post di annuncio della feature, facendo appunto notare le somiglianze tra le funzioni. Ecco le parole dell’azienda sul proprio account: “Amiamo la community che i content creator hanno costruito su Instagram. Ecco perché siamo entusiasti di lanciare Reels Visual Replies, una nuova funzionalità per interagire con il tuo pubblico“.

In queste ultime settimane l’azienda statunitense ha presentato un gran numero di nuove feature per la piattaforma, tra cui: le funzioni di sicurezza per i minorenni, la interessante “modalità pratica” e molto altro. Infine, ricordiamo che l’anno prossimo è previsto il ritorno del feed in ordine cronologico.