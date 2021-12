A partire da ieri 14 dicembre 2021 l’operatore virtuale ho.Mobile ha lanciato una nuova offerta dedicata a tutti i nuovi utenti che richiedono un nuovo numero, si chiama ho 6.99 50 GB.

Per gli utenti che invece hanno intenzione di cambiare operatore con contestuale portabilità del proprio numero, ha lanciato la nuova ho 1.99 50 GB. Scopriamo insieme cosa prevedono entrambe.

ho.Mobile lancia due nuove offerte per due tipologie di clienti differenti

L’offerta ho. 6,99 50 Giga ogni mese prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload a 6,99 euro al mese. L’offerta è attivabile per chi attiva una nuova sim ricaricabile ho. con nuovo numero.

L’offerta ho. 11,99 50 Giga ogni mese prevede invece minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload a 11,99 euro al mese. L’offerta è attivabile per chi attiva una nuova sim ricaricabile ho. con contestuale richiesta di portabilità. L’offerta è disponibile in portabilità principalmente dai nuovi clienti provenienti da TIM, Kena Mobile, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile.

Il costo di attivazione in questo caso è di 29 euro per gli utenti che provengono da Vodafone. Per tutti gli altri ha un costo scontato a 9 euro invece che 29 euro. Ovviamente l’operatore propone anche tante altre offerte per gli utenti che provengono da altri operatori. Visitate il suo sito ufficiale per scoprirlo.