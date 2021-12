Esselunga ha deciso di rilanciare la sfida ai principali rivenditori di elettronica, con una proposta davvero unica nel proprio genere, all’interno dello Speciale Multimediale si possono difatti scovare incredibili occasioni pensate per invogliare i consumatori ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale.

La campagna promozionale non si discosta da quanto avevamo effettivamente visto in passato, ciò sta a significare che gli stessi acquisti potranno essere completati solamente recandosi personalmente in negozio, e senza potersi affidare direttamente al sito ufficiale dell’azienda stessa. Indipendentemente dalla categoria merceologica scelta, ricordiamo comunque che è prevista la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nelle medesime aree in cui è stato effettuato l’ordine.

Correte sul nostro canale Telegram ufficiale per ricevere gratis i più incredibili codici sconto Amazon del periodo.

Esselunga: lo Speciale Multimediale fa miracoli

Lo show di Esselunga prosegue con una campagna promozionale infarcita di sconti speciali e di prezzi veramente convenienti, ai quali tutti gli utenti possono accedere, anche grazie ad una buona dotazione di scorte disponibili. I modelli di smartphone in promozione rientrano più che altro nella fascia intermedia della telefonia mobile, ovvero con una spesa non superiore ai 400 euro, se non nel caso dell’eccellente Apple iPhone 13 Mini, oggi proposto ufficialmente con un esborso finale di 898 euro.

I dispositivi che in caso contrario potrete acquistare vanno a toccare Realme C25Y, Redmi 9AT, Xiaomi Redmi Note 10S, Xiaomi Mi 10T Lite, Oppo A94 e Oppo A74; i dettagli della campagna discussa nel nostro articolo sono ad ogni modo raccolti direttamente a questo link.