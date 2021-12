La casa di moda francese Chanel ha nominato oggi Leena Nair, dirigente di Unilever, nuovo CEO globale, scegliendo un veterano dei beni di consumo per gestire uno dei più grandi gruppi di beni di lusso al mondo.

La carriera di Nair in Unilever è durata 30 anni, più recentemente come capo delle risorse umane e membro del comitato esecutivo dell’azienda.

Di nazionalità britannica, nata in India, Nair è un raro outsider al timone della casa di moda nota per i suoi abiti in tweed, le borse trapuntate e il profumo No 5.

La 52enne segue la donna d’affari statunitense Maureen Chiquet, che proveniva da un ambiente di moda ed è stata CEO di Chanel per nove anni fino all’inizio del 2016.

Il miliardario francese Alain Wertheimer, un 73enne che possiede Chanel con suo fratello Gerard Wertheimer e aveva originariamente assunto l’incarico di CEO su base temporanea, passerà al ruolo di presidente esecutivo globale.

La storia dell’azienda

Chanel è stata fondata nel 1910 dalla leggenda della moda Gabrielle “Coco” Chanel come boutique di cappelli in rue Cambon a Parigi ed è diventata sinonimo della moda francese.

Il gruppo ha detto che Nair, che in Unilever ha supervisionato 150.000 persone, si unirà alla fine di gennaio e avrà sede a Londra. Ha aggiunto che le nuove nomine garantiranno il suo “successo a lungo termine come azienda privata”.

Il reclutamento di Nair, che è cresciuto tra i ranghi di Unilever dopo aver iniziato come apprendista in fabbrica, arriva quando l’industria della moda è sotto pressione per mostrare un approccio più inclusivo.

Sotto il suo controllo, Unilever ha raggiunto la parità di genere in tutta la gestione globale, secondo un profilo di Harper’s Bazaar pubblicato il mese scorso, che ha anche evidenziato il suo impegno a pagare il salario di tutta la catena di approvvigionamento.

Nair è membro non esecutivo del consiglio di amministrazione di BT e in precedenza è stato direttore non esecutivo del dipartimento di affari, energia e strategia industriale del governo britannico.