In seguito alle grandi iniziative del Black Friday e di inizio mese, Vodafone prosegue la sua campagna promozionale, in vista del prossimo Natale. Il provider inglese vuole assicurare un regalo speciale a tutti gli abbonati che andranno ad attivare un nuovo piano di abbonamento. Una soluzione certamente vantaggiosa per la telefonia mobile resta la Special 70 Giga.

Vodafone stupisce tutti a Natale: ecco la tariffa low cost da 70 Giga

La tariffa Special 70 Giga rappresenta per tutti gli italiani una soluzione vantaggiosa. I clienti che decidono di sottoscrivere in questi giorni tale iniziativa avranno a loro disposizione consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS con la possibilità di navigare in internet per mezzo di 70 Giga anche sotto rete 4G.

A determinare il vantaggio di questa promozione di Vodafone c’è senza dubbio un costo di grande ribasso. I clienti che optano per la Special 70 Giga saranno chiamati ad un pagamento mensile di soli 7,99 euro. Ai fini dell’attivazione sarà necessaria una spesa extra una tantum di 10 euro per la dotazione della SIM.

I clienti di Vodafone che attivano ex novo tale ricaricabile avranno anche la garanzia di prezzi bloccati almeno durante il primo semestre. Ciò significa che nei primi sei mesi il provider si impegna a non alzare i costi per il rinnovo mensile.

Gli abbonati che desiderano ulteriori informazioni su questa ricaricabile possono recarsi presso uno degli store ufficiali di Vodafone in Italia. Per procedere con l’attivazione della tariffa sarà sempre necessaria la portabilità del numero da rete TIM, WindTre ed Iliad.