Unieuro spinge i consumatori a raggiungere un livello di risparmio inimmaginabile fino a poco tempo fa, lanciando una campagna promozionale piena zeppa di occasioni e di prezzi veramente molto ridotti rispetto al listino originario.

Per accedere alla soluzione corrente, è bene ricordare che gli acquisti possono essere tranquillamente completati in ogni negozio sparso per il territorio nazionale, alla stessa stregua del sito ufficiale dell’azienda stessa, il quale promette la spedizione gratuita presso il domicilio, su ogni ordine effettuato il cui valore sia superiore ai 49 euro.

Unieuro: queste sono le nuove offerte da non perdere

Unieuro ha presentato un volantino SottoCosto davvero incredibile, attivo fino al 19 dicembre, con innumerevoli occasioni in grado di spingere gli utenti ad acquistare prodotti di qualità, senza spendere cifre eccessivamente elevate.

I modelli effettivamente coinvolti vanno difatti a toccare Galaxy S21, proposto a 649 euro, passando anche per Galaxy S20 FE a soli 369 euro, Galaxy A12 a 129 euro, Oppo Reno6 Pro a soli 699 euro, Oppo Find X3 Lite a 329 euro, Oppo A74 a 199 euro, Realme GT Neo 2 a 449 euro, Realme C25Y a 149 euro, Xiaomi 11 Lite 5G a 329 euro, Redmi Note 10 Pro a 269 euro, Motorola Edge 20 Lite a 299 euro, Vivo Y33s a 199 euro, Wiko Power U20 a 119 euro, Redmi Note 9 Pro a 189 euro e altri ancora.

Un buonissimo insieme di prodotti fortemente scontati, almeno rispetto al listino originario, in grado di invogliare più utenti all’acquisto. La campagna promozionale la potete sfogliare qui.