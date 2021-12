UniCredit: continua la truffa, conti svuotati e utenti in fuga da giorni

Unicredit continua a ricevere truffe da parte di alcuni malviventi che hanno come obiettivo l’accesso ai conti correnti. In questo caso nasce una nuova finta comunicazione, la quale vuole in ogni modo ottenere le credenziali di accesso ai conti.

UniCredit riceve una nuova truffa, ecco il tentativo di phishing che mina pericolosamente alle finanze degli utenti

Secondo le ultime notizie che provengono dal web, ci sarebbe un nuovo testo in grado di mettere in difficoltà gli utenti. Molti di questi si sarebbero fatti cogliere in fallo dalla nuova truffa phishing che starebbe girando tramite e-mail. Basta semplicemente non cliccare sul link per non dare seguito all’imbroglio, il quale andrebbe bloccato sul nascere non diffondendo assolutamente la catena.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT