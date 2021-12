Trony sa come cercare di invogliare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, in questi giorni di metà Dicembre, infatti, l’azienda ha deciso di lanciare un volantino veramente pieno di occasioni molto speciali, dai prezzi sempre più bassi e convenienti.

Tutte le offerte che troverete descritte nell’articolo, a differenza di quanto stiamo vedendo da Euronics, sono da considerarsi attive in ogni singolo negozio in Italia, con possibilità di accesso senza vincoli territoriali o limitazioni di alcun tipo. In aggiunta a questo, tutti i prodotti sono acquistabili con garanzia di 24 mesi, e sopratutto nella variante completamente sbrandizzata (se si tratta di telefonia mobile).

Trony: questi sono gli sconti più interessanti

Spendere poco con Trony è davvero molto semplice, la corrente campagna promozionale vede offrire all’utente la possibilità di accedere a prodotti di altissimo livello, senza dover limitare la scelta ad una ristretta selezione di modelli di tecnologia.

Il meccanismo che regola il volantino è infatti esattamente in linea con le soluzioni precedenti, o meglio il tanto amato Prendi 3 Paghi 2 visto non troppo tempo fa. In parole povere, il cliente si ritrova a dover prima di tutto acquistare uno tra: grande elettrodomestico da almeno 299 euro, piccolo elettrodomestico da 59 euro o televisore da 499 euro.

Dopo aver aggiunto al carrello uno dei suddetti, potrà selezionare un altro prodotto (con prezzo differente di 5 euro), per godere di uno sconto del 50% sul prezzo originario di listino del meno caro della coppia.