Il mondo dello streaming sta vivendo un periodo particolarmente ricco grazie a tantissimi nuovi contenuti in arrivo su tutte le principali piattaforme. Ad ogni accesso a Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video c’è solo l’imbarazzo della scelta su quale nuovo film o serie TV iniziare.

Per facilitare la vita agli utenti indecisi, i ragazzi di JustWatch hanno effettuato varie analisi per determinare quelli che sono i migliori 10 film e le migliori 10 serie TV. La classifica tiene conto delle produzioni più viste ed apprezzate dagli spettatori nel periodo che va dal 6 al 12 dicembre.

Rispetto alla scorsa settimana ci sono stati pochi cambiamenti nella categoria film mentre ci sono state variazioni più significative nelle serie TV. Infatti, gli utenti si stanno preparando al meglio per il debutto si Spider-Man: No Way Home nelle sale cinematografiche. Ecco quindi i film sull’Uomo Ragno sono i più visti nell’ultimo periodo.

I film di Spider-Man e la serie And Just Like That sono i contenuti più visti in streaming nell’ultima settimana

TOP 10 – Film in streaming

Spider-Man: Far From Home Spider-Man: Un Nuovo Universo The Last Duel Il Grinch Dune Space Jam – New Legends A Christmas Carol The Amazing Spider-Man Il potere del cane

TOP 10 – Serie TV in streaming

And Just Like That La casa di carta Il Trono di Spade Hawkeye The Expanse Gomorra – La serie Titans Sex and the City Arcane: League of Legends Demon Slayer

Non sorprende anche trovare “And Just Like That” tra le serie più viste dell’ultimo periodo. Si tratta del sequel di “Sex and the City” la serie che ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori. I dieci episodi riprendono le vite delle quattro protagoniste ben 11 anni dopo gli eventi narrati nel film Sex and the City 2.