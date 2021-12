Sky sta vivendo un Natale da grande protagonista nel mercato delle tv a pagamento. A differenza delle precedenti annate, in questa stagione, la storica piattaforma satellitare deve rinunciare ai diritti della Serie A. Questa mancanza si concilia però con una proposta commerciale mai così aggressiva.

Sky, le migliori offerte per la stagione del Natale

Da alcune settimane a questa parte, i tecnici di Sky sono impegnati per evitare una fuga di abbonati verso DAZN, verso Amazon Prime Video o, scenario ancora peggiore, verso la via dello streaming illegale IPTV. La soluzione prevista per gli utenti è di estremo vantaggio: una riduzione visibile e costante dei costi.

A partire dall’autunno, Sky ha dato vita ad i suoi nuovi listini Smart. Tutti i pacchetti prevedono ora costi più bassi sia per i vecchi che per i nuovi clienti. Si inizia dal ticket Calcio il cui nuovo prezzo si attesta sui 5 euro al mese. In questo Natale, inoltre, per gli abbonati iscritti ad Extra, i canali dedicati al calcio saranno completamente gratis.

Anche il pacchetto Sport resta molto allettante. Il piano che garantisce la visione di tutte le partite della Champions League oltre ad altre discipline come tennis, Formula 1, motomondiale ed NBA prevede un pagamento mensile di 16,90 euro.

Sempre nell’ottica dei nuovi listini smart, Sky prevede forti riduzioni per i prezzi sia del pacchetto base dedicato ad intrattenimento e serie tv (nuovo prezzo pari a 14,90 euro), sia per il ticket dedicato al cinema (il costo aggiornato è di 10,90 euro). Tutte le offerte inoltre prevedono Sky Q incluso a costo zero.