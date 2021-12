I top di gamma Samsung previsti per il mese di febbraio sono stati ormai svelati nella loro totalità dalle indiscrezioni emerse nel corso di questi mesi. La nuova famiglia Galaxy S22 comprenderà tre varianti i cui dettagli sono noti. Sappiamo infatti che il modello più sofisticato, noto come Samsung Galaxy S22 Ultra, vanterà delle ottime prestazioni e sarà abbinato a uno degli accessori più apprezzati dagli utenti.

Una certificazione recentemente trapelata in rete ha confermato il supporto alla S Pen stroncando così ogni dubbio sull’effettiva compatibilità dello stilo al Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22 Ultra con S Pen: lo stilo ci sarà, arrivano le conferme!

Il 2021 è stato un anno ricco di novità interessanti in casa Samsung. Il colosso ha inaugurato l’anno con il lancio dei suoi Galaxy S21, i primi dispositivi non appartenenti alla serie Samsung Galaxy Note ai quali è stata abbinata la tanto apprezzata S Pen. L’azienda non ha nascosto l’idea di accostare lo stilo a ulteriori dispositivi e, infatti, abbiamo assistito anche all’arrivo di smartphone pieghevoli dotati di S Pen.

Adesso si avvicina il lancio dei nuovi top di gamma della serie Galaxy S22 e una certificazione resa nota dal portale sammobile offre conferma a quanto emerso in precedenza circa l’arrivo dello stilo insieme al Samsung Galaxy S22 Ultra. Quest’ultimo, a differenza del suo predecessore, farà spazio a un alloggiamento nel quale riporre la S Pen quando non inutilizzo. La novità spiegherebbe la scelta di Samsung di optare per la realizzazione di un accessorio inedito e del tutto rinnovato rispetto ai modelli in commercio.