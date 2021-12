I pop-up store di realme arrivano anche in Italia. L’azienda inaugurerà il suo primo pop-up store a Milano. Lo store sarà raggiungibile nel CityLife Shopping District dal 16 al 19 dicembre. Saranno presenti i dispositivi più recenti: GT NEO 2, GT Master Edition e GT, e la gamma di prodotti AIoT come cuffie e smartwatch.

Nei quattro giorni previsti, sarà possibile acquistare gli ultimi prodotti ad un prezzo speciale, in occasione del Natale. Ci saranno anche alcuni dei tiktoker più famosi in Italia: Aurora Celli, Dexter, Eleonora Olivieri, Giuseppe Barbuto e Ayoubub (ore 17 all’interno dello store Euronics, il 16 dicembre). Verrà indetto anche il concorso “gratta e vinci con realme”. Lo scopo è puntare ai consumatori più giovani.

L’Italia al centro della strategia di realme con il primo pop-up store

“In occasione delle festività natalizie vogliamo continuare a celebrare l’arrivo di realme GT Neo2 sul mercato italiano con il nostro primo pop-up store. Nasce per dare la possibilità a tutti coloro che apprezzano e sono incuriositi da realme di venire a conoscerci da vicino e vedere dal vivo i nostri prodotti”, annuncia Franco Chen.

Con questa iniziativa l’azienda conferma l’importanza dell’Italia in Europa e nel Mondo. Realme vuole diventare una compagnia globale a tutti gli effetti, salendo in cima alla classifica delle top 3 in Europa entro la fine del 2022. Nella classifica mondiale è già al sesto posto. L’azienda ha raggiunto questa posizione in tre anni, un’impresa record degna di nota. In Italia è arrivata nel 2019 e a distanza di qualche anno l’azienda vuole raggiungere una quota di mercato del 10%.