MediaWorld stringe il cerchio delle offerte, abbassando di molto i prezzi di vendita dei prodotti generalmente più interessanti ed intriganti, cercando di attirare più utenti possibili all’acquisto di nuovi dispositivi di tecnologia, entro il giorno di Natale.

La campagna promozionale è indiscutibilmente una delle migliori dell’ultimo periodo, in quanto al suo interno si trovano prodotti di alta qualità, in vendita a cifre complessivamente ridotte. Tutti gli acquisti possono essere tranquillamente completati in ogni singolo negozio in Italia, oltre che naturalmente sfruttando l’e-commerce aziendale, il quale prevede la spedizione a pagamento presso il domicilio (al massimo costa 10 euro).

MediaWorld: le offerte sono da paura

MediaWorld ha deciso di seguire le orme degli altri rivenditori di elettronica, lanciando una splendida campagna promozionale SottoCosto, con prezzi incredibilmente bassi alla portata di ogni utente sul territorio nazionale, attiva fino al 19 dicembre 2021.

I modelli coinvolti nel corrente volantino sono veramente ottimi, a partire ad esempio dall’Apple iPhone 12, un modello del 2020 ma dotato di specifiche di altissimo livello, in vendita nel periodo corrente a soli 749 euro. Sempre parlando di smartphone, da notare comunque la presenza di Galaxy A52s, a 299 euro, passando anche per Galaxy S21+, proposto a 799 euro, galaxy S21 Ultra 5G a 999 euro, oppure Galaxy A12 a 149 euro, Apple iPhone 13 Pro a 1099 euro, Xiaomi 11T a 399 euro, Xiaomi 11 Lite 5G a 329 euro, Xiaomi Redmi Note 10S a 249 euro, Redmi Note 9 Pro a 189 euro, Realme C21 a 119 euro, Oppo Find X3 Pro a 799 euro, Find X3 Neo a 529 euro, Oppo A53s a 169 euro, Vivo Y72 a 229 euro, Wiko Y62 a 89 euro e altri ancora. La campagna promozionale pensata da MediaWorld può essere sfogliata direttamente qui.