L’LG Wing è stata l’ultima importante versione di smartphone dell’azienda prima che cessasse l’attività all’inizio di quest’anno, ed è stata sicuramente una versione unica dei due display. LG ha iniziato a rilasciare Android 11 su Wing in quello che probabilmente sarà uno dei suoi aggiornamenti finali.

L’aggiornamento LG Wing Android 11, che ora è disponibile solo per la variante Verizon negli Stati Uniti, allontana finalmente il telefono da Android 10, che è stato rilasciato oltre un anno prima del telefono stesso.

LG Wing: l’aggiornamento ad Android 11 è disponibile negli Stati Uniti

Questo aggiornamento include anche la patch di sicurezza di novembre 2021, che è un aggiornamento minore rispetto alla patch di settembre 2021. Il registro delle modifiche dell’aggiornamento elenca i miglioramenti delle funzionalità standard come le bolle di notifica, ma è evidente che la skin di LG sulla parte superiore del sistema operativo non è cambiata molto. Mentre l’interfaccia utente sembra essere quasi identica, Verizon nota modifiche minori come il supporto delle impostazioni rapide per la modalità Focus , supporto esteso per gli avvisi di emergenza e l’apparente rimozione di diverse funzionalità di hotspot mobili.

Mentre un aggiornamento ad Android 11 oltre due mesi dopo il rilascio di Android 12 non è esattamente rapido, non è male considerando che la divisione mobile di LG è effettivamente defunta. L’azienda in precedenza aveva dichiarato che avrebbe fornito due anni di supporto per i dispositivi di punta, incluso il Wing, quindi gli aggiornamenti dovrebbero essere disponibili fino alla fine dell’anno. Quali sono le probabilità? Forse Google ci sorprenderà tutti rilasciando un aggiornamento ad Android 12.