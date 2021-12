Epic Games collabora regolarmente con altre società per portare personaggi di innumerevoli mondi diversi nel mondo di Fortnite. Un fan di Fortnite ha recentemente impiegato del tempo per immaginare una delle sue donne wrestler preferite della WWE creando una skin di Bianca Belair.

L’utente di Twitter NandKAnimations è noto per realizzare animazioni di diversi tipi e una delle cose che gli piace fare è creare nuovi concetti di skin Fortnite. L’artista ha creato le proprie skin uniche basate sullo stile artistico di Fortnite, tra cui variazioni di ginnaste in occasione dei Giochi Olimpici, la famosa cantante Ava Max, Jazz di Jet Set Radio Future e ora Bianca Belair di World Wrestling Entertainment.

Belair usa i suoi capelli come arma nel ring della WWE, e NandKAnimations ha deciso di aggiungere anche questa animazione al suo personaggio.

Non è la prima volta

Bianca Belair non è la prima skin concept di Fortnite per superstar della WWE di NandKAnimations, poiché in passato hanno utilizzato Twitter per condividere la loro versione di Liv Morgan. Epic Games deve ancora collaborare con la WWE ed è probabile che i fan di Fortnite otterranno personaggi più riconoscibili come The Undertaker o John Cena prima di Bianca Belair, ma questo concetto dà agli sviluppatori un’idea di dove iniziare. Oltre a celebrare il concept della skin Bianca Belair di NandKAnimations, i fan della WWE si stanno anche arrampicando per le skin di Alexa Bliss, Bayley e Roman Reigns.

Fortnite è noto per aver implementato i concetti dei fan nel battle royale, incluse alcune skin che sono state create e diversi balli ispirati a una competizione organizzata da Epic Games e vari utenti di TikTok. The Rock è stato recentemente svelato come personaggio principale di Fortnite noto come The Foundation e l’ex campione WWE si unisce al Battle Pass di questa stagione come l’ultima skin speciale. Le precedenti skin speciali di Fortnite includono Deadpool della Marvel Comics e Wolverine, The Predator e Superman e Aquaman della DC Comics.