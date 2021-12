Expert: occasioni e prezzi da primato nel volantino di oggi

Expert invoglia gli utenti italiani all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, con una campagna promozionale veramente ricchissima di prezzi bassi e di terminali di alto livello, i quali promettono prestazioni al top, senza richiedere praticamente nulla in cambio.

Il volantino ripercorre tutto quanto avevamo già visto ed apprezzato in passato, ciò sta a significare che l’accessibilità è estesa ad ogni singolo punto vendita in Italia, oltre che direttamente sul sito ufficiale. Da ricordare, tuttavia, che coloro che richiederanno la consegna presso il domicilio, dovranno necessariamente pagare le spese di spedizione, non incluse in ogni acquisto.

Expert: occasioni e tantissimi prezzi da non perdere

Il SottoCosto presentato da Expert è davvero da non perdere, all’interno della campagna promozionale si scovano innumerevoli smartphone a prezzi convenienti, ma in quantitativi decisamente limitati. In prima pagina spicca chiaramente l’eccellente Samsung Galaxy S21, disponibile nel periodo corrente a soli 649 euro, un prezzo veramente bassissimo in confronto alle qualità del prodotto stesso.

Approfondendo la campagna, notiamo la presenza di Oppo Reno6 Pro a 749 euro, Oppo Find X3 Neo a 549 euro, Oppo Find X3 Lite a 349 euro, Oppo A15 a 139 euro, Vivo X60 Pro a 649 euro, Vivo V21 a 349 euro, Vivo Y33s a 119 euro, vivo Y21 a 149 euro, Samsung Galaxy S20 FE a 399 euro, Galaxy A52s a 349 euro, Oppo Reno6 a 399 euro, Oppo A94 a 289 euro, Galaxy A12 a 139 euro, Realme C11 a 109 euro o altri ancora.

