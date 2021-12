Il volantino di Natale di Euronics punta a lanciare ottime offerte, mettendole a disposizione di tutti gli utenti che al giorno d’oggi vorrebbero cercare di spendere il meno possibile, senza mai dover rinunciare alla qualità generale dei prodotti acquistati.

La corrente campagna promozionale risulta però essere limitata, a conti fatti gli acquisti non possono essere completati online sul sito ufficiale o ovunque sul territorio nazionale, sono esclusivi per i punti vendita del socio che ha effettivamente lanciato la soluzione corrente. Per goderne sarà quindi obbligatorio recarsi personalmente presso gli stessi.

Euronics: nuove offerte con prezzi molto convenienti

Con il SottoCosto di Euronics non si scherza assolutamente, per l’occasione sono stati scontati moltissimi prodotti a prezzi decisamente più bassi del normale, sebbene comunque limitati numericamente, in termini proprio di modelli coinvolti.

Il dispositivo di cui consigliamo caldamente l’acquisto è senza dubbio il Samsung Galaxy S20 FE, un terminale in vendita dal 2020, ma comunque ancora prontissimo per stupire nell’anno corrente, grazie alla presenza di specifiche relativamente aggiornate (come il processore di alto livello). Il prezzo di vendita finale è di soli 349 euro, sempre no brand e con garanzia di 24 mesi.

In parallelo, nel caso in cui si volesse scegliere un dispositivo più economico, il consiglio è di puntare lo Xiaomi Redmi Note 9 pro, un ottimo compromesso per avere il massimo con il minimo sforzo, pagandolo 179 euro. Per ogni altra informazione o sconto, aprite questo link.