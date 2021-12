Amazon ha pubblicato la lista ufficiale di tutti i prodotti più venduti in Italia nel 2021. Tra le categorie più popolari ritroviamo: Cibo e Bevande, elettronica, Salute e Cura della Persona, prodotti per la sicurezza, per la bellezza, per la pulizia e prodotti per animali. Di seguito i prodotti più venduti di alcune delle categorie più amate dai consumatori.

Prodotti Casa e Cucina più venduti su Amazon

• Filtri Brita

• Macchina da caffè Nespresso Inissia di De’ Longhi

• Rimuovi Pelucchi (Philips)

• Bilancia digitale da cucina (Eono)

• Robot Aspirapolvere Mini (Lenfant)

Elettronica

• Fire TV Stick (anche nella variante lite)

• Echo Dot (di 3ª e 4ª generazione)

• AirPod

• Cuffie stereo Samsung in ear

• Presa Intelligente WiFi Smart Plug di TP-Link

Sport

• Fitness tracker Xiaomi Band 5

• Set di 5 pezzi di elastici da fitness di Gritin

• Smartwatch Tracker Fitness Amazfit Band 5

• Corda per Saltare di Blukar

• Orologio Smart di Xiaomi Mi Watch LITE

Bellezza e Cura della Persona

• Siero Viso con Acido Ialuronico 100% Biologico di Florence

• Curls Rock Amplifier di Tigi

• Trattamento idratante riparatore senza risciacquo di Revlon

• Hair Perfector No 3 di Olaplex

• Mascara Ciglia Sensazionali di Maybelline New York

Giochi più acquistati su Amazon

• UNO di Mattel Games

• Panetto di DAS

• Dobble gioco da tavolo – Asmodee

• Jenga di Hasbro Gaming

• Indovina Chi? di Hasbro Gaming

Libri

• La canzone di Achille

• Le storie del quartiere

• Il sistema. Potere, politica affari: storia segreta della magistratura italiana

• NormaL English. Il mio metodo fast, fun and fantastic

• My Hero Academia (Vol. 1)

Videogiochi

• FIFA 22 per PlayStation 4

• Super Mario 3D World + Bowser’S Fury per Nintendo Switch

• Animal Crossing: New Horizons

• Minecraft per Nintendo Switch

• Grand Theft Auto V – Premium Edition per PlayStation 4

Gli artisti più ascoltati su Amazon Music

• Maneskin

• Sfera Ebbasta

• Fedez

• Pinguini Tattici Nucleari

• Ultimo

DVD più popolari

• Harry Potter Collection (Standard Edition – 8 Dvd)

• Luca

• Me Contro Te Il Film, La Vendetta Del Signor S

• Raya e l’Ultimo Drago

• Frozen II – Il Segreto Di Arendelle

Handmade

• Bomboniera per battesimo di Non solo Fimo

• Contenitore Portaconfetti di Giodi Shop

• HAPPY TOWER di Arte del Legno

• Involucri di cera d’api BEE Zero Waste

• Palloncino in ceramica fatto a mano di Terra Umbra

Made in Italy

• Arnica Gel per Cavalli Uso Umano di Dulàc Farmaceutici

• Crema Viso Antirughe alla Bava di Lumaca di Nuvo’

• Crema Viso Idratante Nutriente di Bioluma

• Olio di Canapa 100% Naturale di Hemp Phytomedical

• Il Caffè Italiano, capsule compatibili con Nescafè Dolce Gusto di Frhome

Bestseller Amazon Fresh (disponibile in alcune città italiane)

• Zymil Uht Senza Lattosio di Parmalat

• Banane

• il Viaggiator Goloso Grana Padano DOP, Grattugiato, 100g

• Pane Bianco di Mulino Bianco

• Mirtilli