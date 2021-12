Xiaomi ha annunciato ieri una ‘svolta’ nella tecnologia delle batterie su Weibo. La produzione potrebbe iniziare già il prossimo anno, secondo l’azienda. Secondo il post di Weibo, la nuova tecnologia della batteria promette un aumento del 10% della capacità grazie a una tecnologia di confezionamento migliorata che restringe e piega i circuiti di controllo per posizionarsi a filo con la parte superiore della batteria. In poche parole, questo racchiude più potenza in uno spazio più piccolo.

Ciò significa che in futuro, un telefono con una batteria da 4.000 mAh potrebbe essere in grado di ospitare 4.400 mAh nello stesso spazio fisico. Inoltre, un ‘chip’ migliora la sicurezza e la longevità della batteria, con funzionalità integrate per facilitare la ricarica notturna intelligente.

Xiaomi continua la sua ricerca nel campo delle batterie per smartphone

Molti smartphone attuali possono ritardare la ricarica fino a poco prima che si preveda di rimuoverlo dal caricabatterie al mattino, riducendo l’usura non necessaria della batteria durante la notte, ma Xiaomi sta adottando una tecnologia simile per il controller della batteria stesso. Altre funzioni di sicurezza includono la gestione della temperatura integrata e altro.

Altre tecnologie per le batterie, come il grafene, si stanno finalmente facendo strada nei prodotti di consumo, anche se non tutte sono molto buone. Xiaomi ha rilasciato la sua nuova tecnologia di ricarica da 120 W alcuni mesi fa, che è piuttosto veloce, ma non tutti i telefoni Xiaomi la supportano alla massima velocità.

Sebbene la tecnologia delle batterie sia notevolmente avanzata nel corso degli anni, è stato un processo lento e costante quindi questa nuova tecnologia ci fa ben sperare in qualcosa di più grande per i device del futuro.