La piattaforma di messaggistica WhatsApp, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe per lanciare una grande novità che riguarda lo stato di “online” per gli utenti che non possiedono il nostro numero.

Il tema è ovviamente quello della privacy e in particolare, per gli utenti che ci tengono a tenere riservate le informazioni sulle proprie attività sulla nota piattaforma di messaggistica. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp: in arrivo una grande novità

La piattaforma renderà impossibile per qualsiasi utente estraneo o servizio di terze parti l’accesso ai dettagli relativi all’ultimo accesso alle chat. Per utenti estranei si intende coloro che non sono salvati in rubrica e per i quali non è mai stata avviata una chat. In precedenza, era possibile accedere almeno alle informazioni relative all’ultimo accesso, soprattutto tramite app di terze parti presenti sul Play Store.

In questo modo era possibile tracciare gli accessi a WhatsApp di utenti sconosciuti, senza il loro consenso. Con la nota rilasciata dal supporto ufficiale WhatsApp, abbiamo avuto la conferma che questo non sarà più possibile. Chiaramente non cambierà nulla per quanto riguarda l’accesso a questo tipo di informazioni da parte di amici, familiari e contatti salvati.

Ecco la nota di cui abbiamo parlato: “Ciao, per migliorare la privacy e sicurezza dei nostri utenti, abbiamo lavorato molto per fare in modo che tutte le persone che non conosci e con cui non hai mai chattato, non possano vedere il tuo ultimo accesso o la tua presenza online sull’applicazione. Non cambierà nulla rispetto a prima per famigliari, amici e colleghi con cui hai già avviato una chat. Per qualsiasi informazioni non esitare a contattarci“.