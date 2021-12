A partire da oggi 13 dicembre 2021 l’operatore Vodafone Italia metterà a disposizione un nuovo concorso a premi denominato La Slitta dei Desideri, che permetterà a tutti i clienti di vincere un premio al minuto.

Tra questi premi possiamo trovare voucher Amazon, voucher Infinity + e un regalo sicuro al giorno non mancherà. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone lancia il concorso a premi La Slitta dei Desideri

Il nuovo concorso La Slitta dei desideri sarà rivolto a tutti i clienti Vodafone iscritti al programma gratuito Vodafone Happy, e si potrà partecipare direttamente dall’app My Vodafone. In particolare, questo concorso natalizio di Vodafone sarà attivo ogni giorno da oggi 13 dicembre al prossimo 23 dicembre 2021, per un totale di 11 giornate di gioco.

La nuova iniziativa si fermerà la Vigilia di Natale, giorno nel quale i clienti Vodafone avranno comunque diritto al proprio Happy Friday. In dettaglio, il nuovo concorso La Slitta dei desideri di Vodafone darà la possibilità ai clienti che parteciperanno di provare a vincere un premio al minuto ogni giorno. In questo caso, ci sarà una meccanica Instant Win, cioè con possibilità di conoscere subito l’esito della giocata, se vincente o meno.

Con questo meccanismo dovrebbe essere messo in palio un premio diverso al giorno, mentre ogni giorno ci sarà la possibilità di vincere Gift Card Amazon da 10 euro e voucher Infinity+ Cinema e Serie gratis per 2 mesi. Oltre alle Gift Card Amazon e al voucher Infinity+, i premi che si possono vincere in modalità Instant Win con La Slitta dei desideri dovrebbero essere XBOX Series S, soundbar Bose, fotocamera Nikon, smartwatch Garmin Venu 2, Smart TV Panasonic, Action Cam GoPro Hero 9, monopattino elettrico, cabina armadio Samsung AirDresser, valigia Delsey, bicicletta elettrica, robot da cucina Moulinex.