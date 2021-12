Gli sconti attivati da Trony sono assolutamente invitanti ed incredibili, tutti i consumatori vi possono accedere senza pensieri o preoccupazioni di alcun tipo, avendo comunque la certezza di risparmiare al massimo sui vari acquisti effettuati.

L’accessibilità della corrente campagna promozionale è decisamente favorevole, a conti fatti i clienti possono godere delle medesime riduzioni recandosi personalmente in un qualsiasi punto vendita in Italia, senza distinzioni o limitazioni particolari. Tutti coloro che spenderanno più di 199 euro, potranno comunque richiedere la rateizzazione senza interessi, definita comunemente Tasso Zero, e godere nel contempo anche della versione completamente sbrandizzata.

Non perdete altro tempo, correte sul nostro canale Telegram ufficiale per ricevere gratis i codici sconto Amazon sul vostro smartphone.

Trony: tutte le migliori occasioni del periodo

La nuova campagna promozionale di trony vuole offrire agli utenti la possibilità di scegliere praticamente ciò che vogliono in negozio, senza limitare gli sconti ad una specifica area o categoria di prodotti. Il meccanismo che regola “il secondo lo paghi la metà”, è molto simile a quanto visto in precedenza con “prendi 3 paghi 2“; i vincoli sono pochissimi, è solamente richiesto un passo obbligatorio per avvicinarsi alla soluzione corrente.

L’utente non deve fare altro che acquistare prima di tutto un prodotto appartenente ad una delle seguenti categorie: grandi elettrodomestici da almeno 299 euro, televisori da 499 euro, oppure piccoli elettrodomestici i cui prezzi siano superiori ai 59 euro. Successivamente potrò aggiungere al proprio carrello un secondo prodotto, godendo infine di uno sconto del 50% rispetto al valore di listino del meno caro della coppia stessa.