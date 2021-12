L’operatore Tim ha recentemente annunciato l’arrivo di un nuovo servizio chiamato “TIM One Number” e dedicato agli utenti possessori di uno smartwatch.

Il servizio dell’operatore permetterà di duplicare il proprio numero di cellulare per utilizzarlo su più dispositivi dispositivi dotati di una propria SIM virtuale e di poter utilizzare la stessa offerta della SIM principale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim lancia One Number

Il servizio One Number permetterà quindi di poter lasciare il proprio smartphone a casa e continuare a ricevere o effettuare chiamate, ascoltare musica in streaming o essere connessi ad internet tramite il proprio smartwatch. Il traffico effettuato sarà addebitato sulla linea attiva collegata alla SIM principale dello smartphone e sfrutterà le offerte e le tariffe associate a quest’ultima.

Per poter utilizzare il servizio TIM One Number bisognerà essere in possesso di uno smartphone Android con versione 6.0 o superiore o almeno 1.5 GB di RAM, o uno smartphone iOS con versione 15.2 o superiore, oltre ad un smartwatch compatibile con il servizio e dotato di connettività LTE.

One Number non prevede alcun costo di attivazione mentre il servizio ha un costo di 4,99 euro al mese, inoltre fino al 31 gennaio 2022, TIM offrirà i primi 3 mesi in regalo. Per maggior informazioni sul servizio TIM One Number e per effettuare la procedura di collegamento tra il proprio dispositivo e la SIM principale TIM vi rimandiamo ad una guida consultabile direttamente sul sito ufficiale dell’operatore.