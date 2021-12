Samsung non esaurisce mai i concetti creativi. Non per niente è uno dei marchi più conosciuti al mondo. Si dice che un nuovo Galaxy Watch sia in lavorazione e potrebbe essere un device arrotolabile con fotocamera.

L’idea è che la superficie dello schermo possa essere aumentata di dimensioni per fornire più spazio sullo schermo. Un gadget elettronico con display arrotolabile è stato brevettato dal WIPO (World Intellectual Property Office). L’orologio arrotolabile ha un display touchscreen e ci saranno due componenti di visualizzazione, secondo il documento.

Samsung cerca di creare nuovi design

Il display è più grande del 40% quando è completamente allungato rispetto alla posizione iniziale. Quando si preme la corona, i due schermi si spostano e si allungano. Quando il display principale è ingrandito, assomiglia a uno schermo ovale. Ti permette di vedere i video in un formato più grande e, se necessario, ogni display può potenzialmente offrire due app separate, secondo il concept.

C’è una telecamera al centro della cornice ed è possibile che vengano aggiunti più sensori della fotocamera e un flash. L’orologio arrotolabile Samsung può essere utilizzato per scattare immagini e filmati. L’idea di un orologio arrotolabile può ancora essere considerata unica oggi, sebbene lo schermo flessibile sia già stato impiegato.

Siamo fiduciosi nella capacità dell’azienda di fornire risultati, dato che ha già dimostrato la sua tecnologia di visualizzazione pieghevole con vari modelli Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip. Il mercato smartwatch è ancora saturo di idee, dunque un nuovo design simile a quello proposto da questa documentazione è davvero interessante. Non ci resta che attendere qualche aggiornamento sul progetto da parte dell’azienda.