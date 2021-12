PetBook è il nuovo marchio registrato da Facebook in Europa e Messico. Come facilmente intuibile dal nome, l’idea di Zuckerberg sarebbe quella di realizzare un social network dedicato interamente agli animali domestici.

Facebook brevetta PetBook: il colosso potrebbe creare un social per animali domestici!

Gli account Facebook e Instagram dedicati agli animali domestici non sono una novità. Sono numerosi gli animali diventati famosi nel web per via di foto e video divertenti condivisi dai loro proprietari e proprio ciò sembra poter aver ispirato Zuckerberg a dar vita a una piattaforma tramite la quale intrattenere ancor di più i suoi utenti.

La registrazione del marchio Petbook non è accompagnata da notizie riguardanti la probabile impostazione del social. La piattaforma potrebbe essere incentrata sulla condivisione di post tramite foto, video e audio di animali domestici ma non è chiaro se la sua struttura complessiva si rifarà a quanto già proposto da Facebook.

L’idea potrebbe comunque dimostrarsi interessanti per una buona fetta di utenti. Ci si imbatte giornalmente in video e foto divertenti di animali domestici e ad essi sono dedicate pagine social che hanno riscosso un successo non indifferente.

Petbook, qualora divenisse realtà, potrebbe accogliere tantissimi iscritti pronti a rendere virali i loro cuccioli. Facebook, seguendo una strategia già nota, potrebbe anche offrire la possibilità di ottenere un guadagno tramite la creazione di contenuti. Attualmente, però, si tratta di supposizioni che necessitano di conferme che potrebbero arrivare in futuro tramite l’emergere di ulteriori documentazioni.

In casa Zuckerberg, recentemente rinominata Meta, è sicuramente tempo di novità e questo potrebbe essere soltanto un assaggio di ciò che verrà.