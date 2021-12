La serie Nord di fascia medio-bassa relativamente nuovo di OnePlus, contiene una serie di telefoni interessanti. Se non ti interessa la fotocamera, OnePlus Nord, Nord 2 e Nord CE offrono tutti un hardware abbastanza buono e sembra che OnePlus abbia intenzione di rilasciare un sostituto per il CE molto presto. Secondo 91mobiles, il Nord 2 CE sarà rilasciato nel primo trimestre del 2022 e sembra che il processore passerà da Qualcomm a MediaTek, come con il resto della serie.

Il OnePlus Nord 2 CE è attualmente conosciuto solo con il suo numero di modello IV2201 o il suo nome in codice Ivan, ma è probabile che porterà il tag CE. Ivan non è un grande cambiamento rispetto al Nord CE, aggiungendo solo alcune caratteristiche cruciali al mix. Secondo la fonte, avrà uno schermo OLED da 6,4 pollici a 90 Hz, una familiare combinazione di fotocamere posteriori da 64 MP/8 MP/2 MP, fino a 128 GB di spazio di archiviazione, fino a 12 GB di RAM e una batteria da 4.500 mAh che si ricarica più velocemente del CE originale (65W contro 30W).

OnePlus Nord 2 CE potrebbe arrivare all’inizio del 2022

La differenza più notevole è la rimozione dello Snapdragon 750G a favore del MediaTek Dimensity 900, che abbiamo visto in precedenza nell’Oppo Reno7 SE. Il CE 2 dovrebbe includere un jack per cuffie come il suo predecessore ed utilizzerà la build software combinata di Oppo e OnePlus, Oxygen OS 12, così come qualsiasi altro telefono OnePlus in arrivo.

Finora, non sono state rilasciate fotografie o rendering per darci un’indicazione di come sarebbe il CE 2, ma possiamo aspettarci che assomigli al Nord 2 e al OnePlus 9. Secondo 91mobiles, OnePlus Nord 2 CE sarà presentato in India a gennaio o febbraio 2022 e molto probabilmente avrà una data di uscita simile in altre parti del mondo. Secondo la fonte della pubblicazione, il telefono costerà circa 350 euro.