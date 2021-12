Le settimane a venire presenteranno una serie di importanti novità per gli abbonati di Iliad. Il gestore francese punterà molto sull’arrivo del 5G, anche in virtù dell’attuale promozione commerciale, la Giga 120. I clienti che scelgono questa tariffa potranno beneficare di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti verso tutti e 120 Giga per internet.

Iliad, i tempi per l’addio definitivo al 3G

La Giga 120 rappresenta una soluzione di ampio vantaggio per i clienti di Iliad, anche grazie alla presenza del servizio servizio 5G. La navigazione internet con le reti di ultima generazione è infatti compresa a costo zero in questa tariffa.

Gli investimenti di Iliad per il 5G già hanno portato le nuove reti in grandi centri nazionali. Entro il 2022 il provider vuole inoltre ampliare la presenze delle sue linee internet in ampie aree della nazione.

Il desiderio di puntare con sempre più insistenza sulle reti 5G porterà ad una serie di conseguenze in casa Iliad. Ad esempio, abbrevi l’operatore darà vita ad un suo processo di dismissione per le linee 3G.

L’addio al 3G è scritto nel destino dell’operatore francese. Con l’ampliarsi della copertura per il 5G, le reti 3G tenderanno ad essere sempre meno frequenti. Il processo di addio al 3G durerà mesi e si completerà non appena sarà raggiunta la copertura omogenea del territorio almeno con l’attuale tecnologia per il 4G. La strategia di Iliad, in questo senso, si differenza da quelle di Vodafone e di TIM. Questi due operatori, infatti, proprio in queste settimane hanno fatto partire le operazioni per l’addio alle vecchie reti internet.