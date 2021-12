Il volantino, legato alla tecnologia, lanciato da Euronics, vuole assolutamente invogliare i consumatori a mettere mano al portafoglio per acquistare nuovi prodotti, anche smartphone di ultima generazione, offrendo in cambio un buonissimo livello di risparmio.

Spendere poco con Euronics potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, infatti i clienti si ritrovano a fronteggiare una campagna ricca di occasioni, ma avara di disponibilità sul territorio. Sfortunatamente siamo tornati alla localizzazione, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati in negozio, e solamente nei punti vendita di proprietà del socio che ha lanciato il volantino.

Non perdete altro tempo, aprite il nostro canale Telegram e riceverete sul vostro smartphone tantissimi codici sconto Amazon gratis.

Euronics: occasioni e prezzi a non finire per tutti

Risparmio incredibile per tutti da Euronics, la maggior parte degli smartphone in promozione abbraccia la fascia intermedia della telefonia mobile, più precisamente risultano tantissimi i modelli in vendita a meno di 400 euro, con i quali sarà possibile godere di ottime prestazioni. Da acquistare subito sono Galaxy S20 FE (a 349 euro), Galaxy A12, Oppo Find X3 Lite, Oppo A94, Wiko Power U20, Oppo A53s, TCL 20L, Vivo Y21s, Realme C25y, Xiaomi Mi 11 Lite e similari.

Volendo invece puntare verso modelli decisamente più importanti da un punto di vista di prestazioni e di prezzo, l’occhio cade irrimediabilmente su Oppo Find X3 Neo, disponibile a 549 euro, per finire con Galaxy Z Flip3, il cui prezzo si aggira attorno agli 899 euro. Per conoscere da vicino l’intera campagna promozionale, potete rifarvi a questo link.