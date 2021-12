Ecco tutti i dettagli della promozione speciale dedicata al SUV del marchio Dacia con alimentazione a GPL. Tua a soli 5 euro al giorno.

Il marchio di proprietà francese lancia un’imperdibile offerta valida per tutto il mese di dicembre 2021 sul sempre più popolare SUV compatto Dacia Duster.

In particolare, la promozione speciale sulle novità riguarda il Duster 4×2 TCe 100 Cv Gpl Eco-G versione in allestimento Comfort che può essere tuo a soli 5 euro al giorno, oppure con una rata mensile di 150 euro al mese grazie a la formula PlusValoreDacia che garantisce il valore dell’auto.

Anticipo 4.520 euro, 36 rate, Tan 5,25%, Taeg 6,90%. Rata finale di 9.707 euro o sei libero di restituirla. L’offerta sulla Dacia comprende Prestito Protetto e Pack Service comprensivo di tre anni di furto e incendio e un anno di Assicurazione Conducente. Soggetto ad approvazione Daciafin.

Ecco tutte le informazioni e le caratteristiche dell’auto

Il SUV Dacia in promozione è alimentato da un motore a benzina 3 cilindri in linea con cilindrata sovralimentata di 999 cc. Il motore, abbinato alla trazione anteriore e al cambio meccanico manuale a sei rapporti, è in grado di sviluppare una potenza di 100 CV e una coppia massima di 170 Nm. All’interno dell’abitacolo spicca il sistema multimediale con comodo display. Touchscreen da 8 pollici con funzioni intuitive e di facile lettura. Numerosi sono i sistemi di assistenza alla guida a partire dal monitoraggio degli angoli ciechi, dalla telecamera posteriore, al cruise control e all’assistenza alla frenata. Cerchi in lega da 17 pollici.