Gli sconti che Coop e Ipercoop hanno effettivamente deciso di lanciare nel periodo corrente, assumono connotazioni completamente differenti, permettendo ai clienti di godere di un risparmio veramente importante su ogni singolo acquisto effettuato.

Per spendere poco con le suddette aziende, basterà difatti recarsi sul sito ufficiale, per ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse superare il valore limite di 19 euro. Ciò è valido indistintamente dalla categoria merceologica coinvolta, o dalla tipologia di merce acquistata; tutti i prodotti sono poi commercializzati con garanzia di 24 mesi, la quale copre i difetti di fabbrica, non i danni accidentali.

Coop e Ipercoop: questi sono i prezzi da cogliere al volo

La maggior parte degli sconti di Coop e ipercoop, come molto spesso accade, è legata alla fascia intermedia della telefonia mobile, anche in questo caso gli acquisti non vanno oltre una spesa di 499 euro, avendo comunque l’opportunità di godere di un buonissimo risparmio complessivo. I due modelli in questione sono Apple iPhone X e Samsung Galaxy S20 FE, sono da consigliare agli utenti che non vogliono un membro della line-up del 2021, ed allo stesso tempo sono alla ricerca di ottime prestazioni generali.

Le alternative di Coop e Ipercoop sono difatti legate a modelli decisamente più economici, la cui spesa non supera i 300 euro, appartenenti a Galaxy A32, Oppo A16 o anche Alcatel 1B. I dettagli della campagna promozionale li potete trovare direttamente sul sito ufficiale.