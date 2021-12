Il volantino Comet non vuole assolutamente mollare la presa sui tantissimi utenti che al giorno d’oggi si ritrovano a voler cercare di acquistare la tecnologia, risparmiando il più possibile sui vari prodotti selezionati/desiderati.

La campagna promozionale punta moltissimo sulla telefonia mobile, aprendo le porte anche ad altre categorie merceologiche altrettanto interessanti ed intriganti. L’accessibilità rappresenta il punto forte dell’intero volantino, infatti i consumatori possono godere dei medesimi sconti recandosi personalmente in negozio, oppure affidandosi al sito ufficiale dell’azienda, il quale spinge sulla possibilità di ricevere gratuitamente la merce a domicilio (solo nel caso in cui la spesa dovesse essere superiore ai 49 euro).

Ricordatevi di iscrivervi quanto prima al nostro canale Telegram ufficiale, lo trovate qui, scoprirete un lungo elenco di offerte Amazon e tanti codici sconto gratis.

Comet: quanti sconti sono stati attivati nel volantino

Fino al 24 dicembre Comet ha lanciato il proprio Natale SottoCosto, una splendida campagna promozionale che vede offrire a tutti gli effetti un elevato quantitativo di sconti, ma con scorte estremamente limitate. All’interno della campagna possiamo difatti trovare Galaxy S20 FE, in vendita a 349 euro, passando per Oppo Find X3 Neo a 529 euro, Oppo Reno6 a 399 euro, Oppo Find X3 Lite a 299 euro, Oppo A74 a 199 euro, Realme C25Y a 149 euro, Realme C21 a 119 euro, Realme C11 a 99 euro, Galaxy A12 a 129 euro, Samsung XCover 5 a 269 euro o anche Galaxy A52 a 269 euro.

Non mancano, infine, soluzioni veramente economiche, come Xiaomi 11 Lite a 329 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 179 euro, redmi 9C a 149 euro, Motorola Edge 20 Lite a 299 euro, Wiko Power U10 a 99 euro o Power U30 a 149 euro. Per conoscere da vicino il volantino, ricordatevi di aprire questo link.