Un pazzesco volantino Bennet vi attende in questi giorni in tutti i negozi dell’azienda, promettendo difatti un risparmio che supera di gran lunga le più rosee aspettative, e garantisce l’accesso ad un lunghissimo elenco di prodotti dalla qualità decisamente elevata.

Per spendere poco con Bennet, come in tutte le precedenti campagne promozionali, è necessario recarsi personalmente in un qualsiasi punto vendita, senza vincoli territoriali o limitazioni di alcun tipo. I prodotti sono distribuiti con la solita garanzia di 24 mesi, e sopratutto sono completamente no brand, ciò sta a significare che i vari aggiornamenti di sistema sono rilasciati dai produttori, non dai singoli operatori telefonici.

Bennet: ecco tutte le migliori offerte da non perdere

Bennet apre le porte dei propri negozi agli utenti interessati all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, più che altro legati alla fascia intermedia della telefonia mobile. Il prezzo in genere non supera i 399 euro richiesti per l’eccellente samsung Galaxy S20 FE, un modello che nel 2020 ha stupito per la qualità generale; al suo interno troviamo difatti tutte le specifiche tecniche del Galaxy S20, con l’aggiunta dell’avere un processore Qualcomm Snapdragon.

Sempre nel volantino Bennet sarà anche possibile acquistare Xiaomi Redmi 9AT, Galaxy A22, Redmi Note 9 o Galaxy A12, tutti proposti con prezzi che oscillano fino ad un massimo di soli 199 euro. I dettagli della corrente campagna promozionale sono raccolti direttamente nelle pagine che potete visualizzare sul sito ufficiale dell’azienda, raggiungibile qui.