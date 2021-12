Apple TV+, Netflix, Amazon e Disney+ inizieranno a investire un totale di circa 330 milioni di dollari all’anno per realizzare contenuti originali in Francia, così da rispettare la legge UE per i servizi di video streaming.

Le quattro aziende hanno firmato un accordo con CSA, l’ente radiotelevisivo francese, che prevede di impiegare il 20% delle entrate annuali locali sui contenuti prodotti in Francia. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Apple TV investirà per produrre contenuti in Francia

La scelta è stata presa da Apple, Amazon, Netflix e Disney e non deriva da alcun aumento della produzione televisiva francese, ma piuttosto da un requisito richiesto dall’Unione europea. Secondo Variety infatti, si stima che solo Netflix abbia accettato di investire 225 milioni all’anno. Il restante importo, pari a circa 105 milioni di dollari, proviene da Apple TV+, Amazon e Disney+.

L’UE richiede che il 30% dei contenuti di un servizio di streaming debba essere prodotto in Europa e questo significa che spettacoli o film devono essere completamente scritti, prodotti, filmati e commercializzati in uno dei paesi dell’Unione Europea. Per garantire che le aziende locali non siano svantaggiate dalle grandi società di streaming, l’accordo firmato da Apple è più complesso dal semplice investire il 20% delle sue entrate locali.

Ad esempio, le aziende si sono impegnate a spendere l’80% di quel 20% per le serie che verranno presentate in anteprima sui servizi, mentre la restante somma è da investire in film che usciranno nelle sale, prima di passare alle varie piattaforme. Variety afferma che la Francia è la prima nazione a stabilire regolamenti basati sulla proposta dell’UE e che altri paesi faranno lo stesso nei prossimi mesi.