Nel mondo Android uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente sottoposto ogni giorno e senza ombra di dubbio costituito dai malware, i piccoli programmi malevoli infatti negli ultimi anni hanno subito una grandissima diffusione legata alla profonda integrazione che gli Smartphone hanno acquisito nel corso degli anni all’interno del tessuto sociale.

Tale contesto ha portato gli smartphones ad avere salvati nelle loro memorie dati di grossa importanza, i quali fanno gola agli hackers diffusi in tutto il mondo, questi ultimi dunque per accaparrarsi li sfruttano delle App chiamate droppers e che contengono al loro interno degli script malevoli che, una volta installati prendono il controllo del dispositivo e iniziano a copiare tutti i dati in esso contenuti.

Il rischio aumenta soprattutto se si ha l’abitudine di scaricare installabili dal web piuttosto che dagli stores, in questi ultimi infatti sono condotti controlli periodici che abbattano in maniera importante la possibilità di incappare in un malware.

App da non installare per nessun motivo