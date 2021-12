Vodafone continua la sua strategia all’attacco nel campo della telefonia mobile. Anche nelle settimane di avvicinamento al Natale, il provider prevede una serie di ricche iniziative per gli utenti che desiderano cambiare la loro SIM. L’obiettivo di Vodafone è quello di favorire la portabilità del numero da altro gestore per i nuovi clienti ed al tempo stesso proporre un’alternativa low cost alla Giga 120 di Iliad.

Vodafone, per Natale ecco la tariffa con 100 Giga

Anche in questo periodo natalizio, la migliore ricaricabile del gestore inglese si conferma la Special 100 Giga. I clienti che decidono di attivare questa tariffa avranno consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS con 100 Giga per la connessione di rete, anche con il 4G. Il prezzo previsto per il rinnovo è di 8,99 euro.

La Special 100 Giga rappresenta la migliore alternativa di Vodafone rispetto ad Iliad. Al netto di consumi leggermente inferiori, il provider inglese garantisce un costo più basso.

Per l’attivazione della Special 100 Giga sono previste le condizioni speculari delle altre ricaricabili a listino di Vodafone. In primo luogo tutti gli utenti interessati a questa tariffa dovranno aggiungere una quota una tantum dal valore di 10 euro per attivare la SIM.

Agli abbonati, poi, è assicurata anche la garanzia di un costo bloccato nel primo semestre. Vodafone si impegna quindi a non modificare i costi delle ricaricabili almeno durante i primi sei mesi di abbonamento.

Per attivare questa promozione gli utenti devono recarsi presso uno degli store ufficiali di Vodafone sul territorio nazionale. Per i soli abbonati di Iliad è prevista la possibilità di attivazione online per l’offerta.