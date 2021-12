L’operatore virtuale Very Mobile ha recentemente deciso di riportare in auge la propria promozione Porta un Amico, tanto amata da tutti i clienti. Dopo una provvisoria archiviazione, l’iniziativa promozionale torna a essere disponibile.

Vi ricordo che è disponibile solamente per coloro che inviteranno degli amici ad attivare un’offerta Very Mobile. Ricordiamoci insieme nel dettaglio cosa bisogna fare.

Very Mobile ripropone la promozione Porta un Amico

La promozione prevede un bonus di 5 euro in ricarica telefonica per tutti gli utenti che attiveranno una nuova offerta Very Mobile con l’invito generato tramite l’iniziativa. Il bonus si raddoppia nel caso si attivi l’offerta richiedendo la portabilità del numero da un altro operatore. La promozione prevede che ogni utente potrà accumulare un massimo di 100 euro in bonus ricariche. Queste potranno essere sfruttate esclusivamente per ricaricare il credito telefonico e non avranno alcuna data di scadenza.

Sul sito ufficiale dell’operatore troverete tutti i passaggi da compiere per ricevere il bonus ricarica, per prima cosa dovrete andare sull’applicazione e cliccare “Porta un amico in Very” e condividere il proprio codice con i vostri amici. Successivamente, per tutti gli amici che riuscirete a portare, l’operatore vi donerà 5 euro sia a voi che all’amico che avete portato.

In questo modo, come appena anticipato, potrete raggiungere 100 euro di ricariche omaggio, portando 10 amici in Very. Per scoprire tutte le offerte attualmente proposte dall’operatore, visitate il sito ufficiale di Very Mobile.