Il nuovo volantino Unieuro raccoglie al proprio interno un lunghissimo elenco di promozioni veramente speciali, atte a rendere migliore la vista degli utenti che al giorno d’oggi vorrebbero acquistare nuovi prodotti di tecnologia.

Spendere poco con Unieuro è molto più semplice del previsto, grazie alla corrente campagna, infatti, gli utenti si ritrovano a spendere cifre ridottissime rispetto ai listini attivi nel momento. La soluzione che troverete nell’articolo, lo ricordiamo, risulta essere disponibile sia in negozio che sull’e-commerce aziendale, in questo modo sarà possibile godere degli sconti ricevendo la merce gratuitamente al proprio domicilio (previa una spesa di almeno 49 euro).

Unieuro: questi sconti sono veramente incredibili

Con la campagna promozionale di Unieuro non si scherza assolutamente, per questo motivo gli utenti hanno la possibilità di acquistare alcuni dei migliori smartphone in commercio, a prezzi complessivamente accessibili ed accettabili. I due modelli da non perdere di vista sono chiaramente Apple iPhone 12 Pro, disponibile a 899 euro, passando anche per Galaxy S21 Ultra 5G, il cui prezzo finale di vendita si aggira attorno ai 969 euro.

Non mancano chiaramente all’appello soluzioni molto più economiche, le quali spaziano tra Realme GT Master Edition, Oppo Find X3 Lite, Motorola Edge 20, Vivo Y33s o anche un eccellente Xiaomi Redmi Note 9 Pro. La campagna promozionale la potete sfogliare nel dettaglio direttamente online sul sito ufficiale, in questo modo avrete la certezza di conoscere da vicino i singoli prezzi che l’azienda ha deciso di attivare per voi.