I prodotti da Trony sono interamente scontati al 50%, la nuova campagna promozionale emoziona con una lunga serie di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, grazie alla quale il cliente avrà la certezza di risparmiare al massimo.

Il volantino che potete trovare elencato direttamente nel nostro articolo, risulta essere attualmente disponibile sia in negozio che nei vari punti vendita fisici dislocati sul territorio nazionale. Coloro che vorranno effettivamente accedervi saranno costretti a recarsi fisicamente presso gli stessi, godendo nel contempo della rateizzazione senza interessi (al superamento dei 199 euro di spesa), oppure della versione no-brand, nel caso si trattasse di telefonia mobile.

Trony: ecco quali sono i migliori sconti di oggi

Un meccanismo già visto ed apprezzato da pubblico è stato rispolverato da Trony nel corrente volantino; il cliente ha la possibilità di ricevere uno sconto immediato del 50% sull’acquisto di un paio di prodotti, a patto che segua però un iter ben specifico e tarato, corrispondente in un unico passo importante.

L’unica cosa obbligatoria da comprare è un prodotto che appartenga alle seguenti categorie: grande elettrodomestico il cui prezzo superi i 299 euro, un piccolo elettrodomestico in vendita a più di 59 euro, per finire con un televisore disponibile a più di 499 euro. Fatto questo, basterà aggiungere un altro prodotto di qualsiasi categoria merceologica, avendo in cassa diritto a ricevere uno sconto del 50% sul meno caro della coppia.

Per i dettagli della campagna promozionale rimandiamo direttamente al sito ufficiale di Trony.