Una nuova tornata di aumenti sui prezzi è prevista per gli attuali clienti di TIM. Anche in queste settimane di avvicinamento al Natale il provider italiano ha previsto una serie di rincari sui costi delle offerte ricaricabili.

TIM, il costo extra di 2 euro per alcuni clienti a Natale

Come in precedenti occasioni, anche a Dicembre, la scelta di TIM è quella di modificare i costi per le ricaricabili dedicate alla portabilità del numero. A dover subire quindi il ritocco sul prezzo di listino sono quegli utenti che nei mesi scorsi sono passati a TIM da altro provider. Nel dettaglio, le rimodulazioni riguardano alcuni abbonati con le seguenti tariffe: TIM Supreme, la Five IperGo e la Iron.

Il costo extra chiesto dall’operatore rispetto ai precedenti listìni è di 2 euro ogni trenta giorni. In linea con le precedenti occasioni, anche in questa specifica circostanza TIM assicura una sorta di misura di compensazione per gli abbonati. I clienti interessati da tale modifica riceveranno infatti 20 Giga per navigare in internet. I 20 Giga extra saranno attivati in automatico, senza alcun bisogno di una richiesta o di un processo di attivazione. La soglia si aggiunge inoltre ai Giga già disponibili sul profilo.

Le rimodulazioni riguardano soltanto i vecchi abbonati. Per i nuovi clienti, invece, TIM prevede una politica del tutto opposta con la garanzia di costi bloccati almeno durante il primo semestre. Almeno nei primi sei mesi di abbonamento, quindi, l’operatore si impegna a non effettuare cambiamenti per le soglie di consumo e per i costi mensili.