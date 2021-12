Samsung Electronics ha annunciato oggi il nuovo marchio per la sua attività mobile, segnando l’inizio di una trasformazione che inizierà con il 2022.

La sigla è MX, che è un acronimo di Mobile Experiences e prende il posto di Mobile Communications dallo scorso 10 dicembre 2021 e segna l’inizio del prossimo capitolo dell’esperienza Galaxy. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung ha inaugurato la sua nuova divisione mobile, MX

Il nuovo slogan sottolinea anche l’approccio di Samsung incentrato sull’utente che va oltre i dispositivi mobili, nonché l’impegno dell’azienda affinché i suoi prodotti e servizi siano in grado di soddisfare le diverse esigenze dei suoi clienti. Samsung continua quindi ad essere fedele al suo impegno nel fornire esperienze mobili leader ai suoi clienti, utilizzando la forza della sua piattaforma aperta per stabilire collaborazioni che sfruttino la potenza dell’intero ecosistema Galaxy che comprende smartphone, tablet, PC, dispositivi indossabili, software e servizi, in modo da offrire infinite possibilità agli utenti.

Il cambiamento accelererà ulteriormente anche la missione di Samsung di creare esperienze significative che migliorino la vita dei suoi utenti. L’azienda continuerà a espandere l’ecosistema Galaxy per innovare l’esperienza mobile, guidata dalla scalabilità e dalla connettività dei suoi prodotti e servizi.

TM Roh, Presidente e Business Leader di Samsung MX, dichiara che la società è lieta di annunciare la nuova denominazione della sua divisione mobile, dopo decenni di innovazione e leadership nel settore.