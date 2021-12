Le offerte PS Plus possono farti risparmiare un sacco di soldi sul tuo abbonamento annuale o mensile. Ma non tutti gli store sfruttano queste offerte, quindi devi sapere dove cercare. Ecco perché abbiamo scelto tutti i prezzi di PS Plus più economici di tutto il Web, così non sarai mai più punto da un rinnovo automatico.

Un abbonamento a PS Plus di un anno in genere costa intorno i 59,99 euro se acquistato a prezzo pieno. Tuttavia, ci sono molte offerte PS Plus che offrono tariffe scontate sul web e ultimamente ne abbiamo trovata una che non bisogna lasciar scappare.

Innanzitutto, recandosi sul PlayStation Store troverete l’abbonamento PlayStation Plus per 12 mesi con il 50% di sconto. Acquistandolo direttamente tramite questa modalita’ lo riuscirete a pagare solo 29,99 euro, ma in realta’ puoi risparmiare ancora di piu’.

Andando sul sito di Eneba puoi acquistare una gift card di 30 euro di credito pagando solo 24,62 euro. Risparmiando infatti oltre 5 euro sul costo dell’abbonamento a prezzo scontato.

Ovviamente, un abbonamento a PS Plus è una necessità se giochi ai giochi PS4 e PS5 online. Inoltre avrai l’accesso a tutti i giochi mensili gratuiti, una vasta gamma di giochi PS4 su PS5 e sconti esclusivi nel PS Store, qui possiamo tranquillmente dire che la spesa e’ valsa la pena.

Le offerte PlayStation Plus più economiche

Aggiornamento CDKeys: generalmente troviamo che CDKeys è uno dei prezzi più economici per acquistare un abbonamento PlayStation Plus di 12 mesi, ma i gremlins tecnici a volte significano che le offerte non vengono visualizzate nella nostra tabella di confronto qui sotto. Sentiti libero di controllare i seguenti link CDKeys, solo per assicurarti di ottenere il miglior affare PS Plus. I prezzi di solito oscillano intorno a £ 38-£ 42 nel Regno Unito e $ 50- $ 58 negli Stati Uniti.