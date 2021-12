I migliori prodotti sono in promozione da MediaWorld, la nuova campagna promozionale è assolutamente convincente e spinge i consumatori a mettere mano al portafoglio per acquistare la tecnologia di ultima generazione, senza minimamente badare a spese.

L’accesso alla suddetta soluzione è da ritenersi aperto pressoché a tutti, infatti gli acquisti possono essere completati tranquillamente sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale; solamente una cosa è bene tenere a mente, per coloro che richiederanno la consegna a domicilio è previsto il pagamento delle spese di spedizione.

MediaWorld: quante occasioni speciali nel volantino

La spesa da MediaWorld è davvero molto contenuta, gli utenti possono avere l’occasione di accedere ad una campagna promozionale ricca di occasioni, con un forte focus sulla fascia intermedia della telefonia mobile. Se stavate pensando di spendere al massimo 400 euro, siete nel posto giusto; i modelli coinvolti nella soluzione corrente vanno a toccare Huawei Nova 9, Realme GT Master Edition, Xiaomi Redmi 9T o anche Oppo A74 e Oppo A94.

Gli utenti che invece vorranno puntare verso la fascia altissima, ovvero prodotti i cui prezzi superano di gran lunga le aspettative e le normali prestazioni, allora si consiglia di acquistare Galaxy S21 Ultra 5G, in vendita a 969 euro, passando anche per Galaxy S21+, il cui prezzo si aggira attorno ai 749 euro, oppure il top del top, il Galaxy Z Fold3, proposto nel periodo a 1399 euro. Tutte le altre informazioni in merito al volantino MediaWorld, sono raccolte direttamente qui.