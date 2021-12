La casa automobilistica Kia ha da poco presentato ufficialmente una nuova versione della sua Kia XCeed. Si tratta in particolare della nuova Black Line Edition e l’azienda ha comunicato che è già possibile preordinarla direttamente sul sito ufficiale di Kia Italia nella sezione dedicata Prenota la tua Kia.

Kia presenta ufficialmente la sua nuova Kia XCeed Black Line Edition

Come già accennato, il noto marchio automobilistico ha svelato la nuova versione della sua vettura. In particolare, prenotando la nuova Kia XCeed Black Linee Edition i clienti potranno ricevere in omaggio anche il pacchetto di manutenzione Kia Care Basic 7 anni. Quest’ultimo comprende 7 tagliandi ed estensione della garanzia a chilometraggio illimitato entro i 7 anni che vanno a sommarsi ai 7 anni di garanzia e di aggiornamento mappe del sistema di navigazione.

La nuova edizione di questa vettura si distingue per la presenza di alcuni dettagli estetici nella colorazione High Glossy Black. Questa colorazione la ritroviamo ad esempio gli inserti dei cerchi in lega e il montante centrale. Questo design e queste linee estetiche si riflettono anche nell’abitacolo interno. I sedili, ad esempio, sono realizzati in pelle e tessuto scamosciato color nero. All’interno, il nuovo crossover di Kia sarà inoltre dotato di numerose feature e tecnologie.

Dal punto di vista delle prestazioni, infine, la nuova vettura della casa automobilistica Kia sarà distribuita in una versione con un motore 1.5 T-GDi Mild Hybrid con una potenza da 160 CV e con cambio DCT e successivamente anche nella versione con un motore 1.6 CRDi Mild Hybrid con una potenza da 136 CV. I prezzi, invece, partiranno da 35.550 euro.